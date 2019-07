Polizei Dortmund

POL-DO: Verdächtige Briefe an Journalisten versandt - Soko Rechts ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0742

Gestern Mittag (3. Juli) erhielten zwei Dortmunder Journalisten verdächtige Briefe mit unter anderem einer unbekannten weißen Substanz.

Einer der Briefe wurde von unbekannten Tätern an die Privatanschrift eines Journalisten, ein zweiter an das Dortmunder Studio des Westdeutschen Rundfunks im Mommsenweg versandt.

Umgehend nach Bekanntwerden rückten an beiden Einsatzorten auch Spezialisten der Feuerwehr an. Nach einer ersten Überprüfung der Briefsendungen und Einschätzung der Feuerwehr handelt es sich um eine ungefährliche Substanz, vermutlich Backpulver.

Die Sonderkommission Rechts der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen, da es Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gibt. Beide Journalisten berichten seit längerem über die rechtsextremistische Szene in Dortmund. Beide sind bereits in der Vergangenheit Opfer von Bedrohungen geworden.

"Freier Journalismus ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie. Berichterstattungen durch Bedrohung von Journalisten zu beeinflussen oder gar zu verhindern, kommt einem Angriff auf die Werte der Demokratie gleich. Das nehmen wir nicht hin", so die stellvertretende Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Darüber hinaus setzen wir alles daran, die Hintergründe der Tat aufzuklären und die Freiheit des Journalismus zu gewährleisten. Demokratiefeinden treten wir entschlossen entgegen."

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231/132-1022

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell