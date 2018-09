POL-PDKH: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Simmertal / B421 (ots) - Am 09.09.2018, gegen 12.30 Uhr kam es in der Gemarkung auf der B421, zwischen Bergmühle und Haumühle zu einem Verkehrsunfall mit Motorradfahrern. Ein 27 - jähriger Motorradfahrer, der zusammen mit 2 weiteren Motorrädern in einer Gruppe unterwegs war, geriet wahrscheinlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst auf den rechten Grünstreifen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen die Leitplanke und rutschte im Anschluss mehr als 30 Meter über die Fahrbahn. Hierbei wurde der Verunfallte schwer verletzt, wobei die Verletzungen zunächst als lebensbedrohlich eingeschätzt wurden. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der 27 jährige befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Der 48 - jährige Fahrer der mit seinem Motorrad hinter dem verunfallten Fahrzeug fuhr, kam in der Folge des ersten Unfalls und seiner durchgeführten Vollbremsung mit seiner Beifahrerin ebenfalls zu Fall und wurde leicht verletzt. Die B421 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme im relevanten Streckenabschnitt bis ca. 16.00 Uhr voll gesperrt.

