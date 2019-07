Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf Tankstelle am Westfalendamm

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0741

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Westfalendamm in der Nacht zu Donnerstag (4. Juli) sucht die Polizei noch Zeugen.

Die Tat ereignete sich gegen 1.30 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Ecke Semerteichstraße. Der Angestellte bemerkte sofort ein Messer in der Hand des Mannes. Mit diesem ging er sofort bedrohlich in Richtung des Verkaufstresens und forderte den Mitarbeiter auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Der Mitarbeiter kam der Forderung nach.

Der Täter steckte das Geld in die Taschen seines Kapuzenpullovers und flüchtete demnach über den verlängerten Teil der Semerteichstraße in Richtung Norden. Zeugenhinweisen zufolge war der Mann auch aus dieser Richtung gekommen.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, vermutlich nicht älter als 30 Jahre, dünne Statur, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit roter Aufschrift "Alpha Industries", einer schwarzen Jogginghose mit drei roten Streifen an den Seiten sowie einer schwarzen Mütze. Sein Gesicht hatte er mit einem schwarz-grauen Tuch bedeckt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

