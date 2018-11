FW-F: Gewächshaus brannte

Frankfurt am Main - Höchst (ots) - (am) Am Morgen des 29.November wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main um 01:37 Uhr an den Sossenheimer Weg in Höchst alarmiert. Auf einem Betriebsgelände am Friedhof Höchst brannte aus bislang unbekannter Ursache ein etwa 130 Quadratmeter großes Gewächshaus. Als die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr eintrafen, brannte das Objekt bereits in voller Ausdehnung. Mit drei Strahlrohren wurde das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindert. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 02:30 Uhr an. Verletzt wurde niemand. Über Brandursache und Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Höchst waren mit rund 30 Kräften im Einsatz.

