FW-F: Angebrannte Speisen in der Gastronomieküche der Schirn Kunsthalle lösten am Morgen einen Feuerwehreinsatz aus

Frankfurt am Main (ots) - (rh)Am Morgen des 17.11.2018 wurde die Feuerwehr um 07:19 Uhr zur Schirn Kunsthalle auf den Römerberg gerufen. Die Alarmierung erfolgte zeitgleich sowohl über die automatische Brandmeldeanlage als auch telefonisch über den in der Kunsthalle anwesenden Sicherheitsdienst. In der Küche des in der Kunsthalle tätigen Gastronomiebetriebes waren auf einem eingeschalteten Herd vergessene Speisen angebrannt, was eine Verrauchung der gesamten Küche zur Folge hatte. Von einem mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatztrupp wurden die angebrannten Speisen mit Wasser aus der Hauswasserleitung abgelöscht. Anschließend wurde der Brandrauch mit einem elektrischen Hochleistungslüfter aus dem Gebäude abgeführt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Gegen 08:30 Uhr konnte der Einsatz der Berufsfeuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräften und insgesamt neun Fahrzeugen zur Schirn geeilt war, beendet werden.

