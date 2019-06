Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Messeschnellweg (MSW): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf dem MSW (Fahrtrichtung Celle), hat sich am Samstagnachmittag (22.06.2019), gegen 13:45 Uhr, ein 34 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 68 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen des MSW in Richtung Celle unterwegs. Etwa in Höhe der Abfahrt Bischofshol setzte sie zum Fahrstreifenwechsel nach links an. Da die 68-Jährige in diesem Moment erkannte, dass sich auf dem linken Fahrstreifen schnellere Fahrzeuge, nämlich ein Porsche Boxster (Fahrer: 54) sowie ein dahinterfahrendes Motorrad der Marke BMW (Fahrer: 34) befanden, brach sie den Fahrstreifenwechsel ab.

Der links fahrende Porsche-Fahrer bremste seinen Wagen in diesem Moment stark ab. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts und prallte in den Mercedes der 68-Jährigen.

Der hinter dem Porsche fahrende Kradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, fuhr seinerseits auf den Porsche auf und wurde zu Boden geschleudert.

Der BMW-Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Den bei dem Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 15 000 Euro. Der MSW war in Richtung Celle bis etwa 14:45 Uhr voll gesperrt. Auf der Gegenfahrbahn musste der linke Fahrstreifen wegen dort stehender Rettungsfahrzeuge ebenfalls kurzfristig gesperrt werden.

Es kam zu Behinderungen.

Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Wache der Autobahnpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109 - 8930 in Verbindung zu setzen. / schie

