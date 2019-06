Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung! Vermisster aus Burgdorf tot aufgefunden - Polizei geht von Suizid aus

Hannover (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Burgdorf haben am Samstag (22.06.2019), gegen 17:30 Uhr, einen seit dem 17.06.2019 vermissten Senior aus Burgdorf tot aufgefunden. Die Beamten gehen von einem Suizid aus.

Der 82 Jahre alte Senior hatte am 17.06.2019 seine Wohnung am Ostlandring verlassen. Nachdem er am nächsten Morgen noch nicht wieder nach Hause zurückgekehrt war, meldete ihn seine Ehefrau als vermisst.

Die Polizei führte anschließend umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Senior durch. Unter anderem auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers und mit Suchhunden (wir haben berichtet).

Am Samstag meldete sich ein Zeuge, der angab, den Gesuchten am Tag seines Verschwindens im Bereich des Flusses Aue in der Nähe des Ostlandringes gesehen zu haben.

Nachdem daraufhin nochmals ein Personenspürhund (sogenannter Mantrailer) hinzugezogen worden war, fanden Polizeibeamte den Vermissten in der Nähe des beschriebenen Ortes tot auf.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

Die Polizei geht von einem Suizid aus. / schie

