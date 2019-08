Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Graffiti an der Bergkapelle Kröv

Im Zeitraum von Montag, den 19.08.2019, 20:00 Uhr bis Dienstag, den 20.08.2019 10:00 Uhr wurde die Außenfassade der Bergkapelle in Kröv durch unbekannte Täter mittels mehrerer Graffiti beschädigt.

Bei den festgestellten Graffiti handelt es sich um einen Schriftzug "Pasha", eine Zahlenkombination "4520" und die Buchstabenkombination "VE".

Hinweise bitte an die Polizei in Bernkastel unter der Telefonnummer 06531/9527-0 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

