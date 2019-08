Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Pkw kollidiert mit Lkw im Kreisverkehr - vermutlich medizinische Ursache - Pkw-Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Vermutlich eine medizinische Ursache hatte ein Verkehrsunfall am Montag, 12.08.2019, in Lauchringen. Ein 92 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 13:20 Uhr in den Kreisverkehr zwischen Unter- und Oberlauchringen eingefahren und dabei mit einem Lkw kollidiert, der sich ordnungsgemäß darin befand. Der VW-Fahrer musste vom Rettungsdienst reanimiert werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften gesundheitliche Probleme beim VW-Fahrer zum Unfall geführt haben. Der 32 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unversehrt, musste aber medizinisch betreut werden. Während den Rettungsmaßnahmen war die Bundesstraße komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9000 Euro.

