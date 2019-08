Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Strohballenbrand

Dahlem (ots)

Im Flurbereich Dahlem / Speicherer Bahnhof entlang der K 35 in Fahrtrichtung Loskyller Mühle, wurde am Montag, 19.08.2019, 22.58 Uhr, ein Feuer gemeldet. Ca. 60 Rundballen waren lichterloh am brennen als die freiwilligen Feuerwehren aus Speicher, Dahlem und Sülm mit 38 Mann anrückten. Die Rundballen wurden kontrolliert abbrennen gelassen. Aufgrund des Schadensbildes besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

