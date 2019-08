Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 20.08.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: 17-Jähriger bei Unfall verletzt, Polizei sucht Zeugen

Ort: Rockeskyll, B 410

Zeit: 19.08.2019, 07.25 Uhr

Ein Jugendlicher, 17 Jahre alt, aus der VG Gerolstein, befuhr mit seinem Leichtkraftrad die B 410 von Rockeskyll in Richtung Pelm. Laut Angaben wurde er von einem blauen LKW, 7,5-Tonner, im Bereich einer 70er Zone überholt. Der junge Fahrer musste bei diesem Manöver nach rechts ausweichen, geriet in den rechten Grünstreifen und kam auf einer angrenzenden Wiese zu Fall. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort. Der Jugendliche musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Zweirad wurde erheblich beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Daun, 06592-96260.

Ereignis: Unbekannte stehlen Weidezaunpfähle

Ort: Schutz, L 27

Zeit: 17.08.2019 bis 19.08.2019 . Unbekannte Täter entwendeten ca. 30 Zaunpfähle, die sich auf einem Weidegelände an der L 27 zwischen Schutz und Niederstadtfeld befanden. Dies ereignete sich laut Angaben des Geschädigten nun zum wiederholten Male. Einige Tage zuvor waren mehrere Pfähle von einer Wiese an der K 6 zwischen Schutz und Deudesfeld verschwunden. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell