Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Fahrerin fährt mit über 2,5 Promille Auto

Ennepetal (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizei durch eine Zeugin auf eine augenscheinlich alkoholisierte Autofahrerin aufmerksam gemacht. Das beschriebene Fahrzeug konnte durch eine Streifenbesatzung am Spreeler Weg angetroffen und kontrolliert werden. Den Beamten fiel bei der 57-jährigen Fahrerin starker Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Sie wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihre eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

