Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Wittlich, Stadtpark (ots)

Diebstahl von Heckspoiler

Am Montag, 19.08.2019, in der Zeit von 19.00 bis 23.00 Uhr wurde von einem grauen Seat IBIZA der obere Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte entwendet. Das Fahrzeug stand zur angegebenen Zeit auf dem Parkplatz am Stadtpark in Wittlich. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich Tel: 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wittlich

