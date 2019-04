Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt

Raibach: Vandalismus auf Friedhof

Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, haben bislang unbekannte Vandalen in der Nacht zum Dienstag (1.4.-2.4.2019) einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro auf dem Gelände eines Friedhofes in der Straße "Oberdorf" verursacht.

Nachdem die Unbekannten mindestens 18 Gräber und zahlreiche Grablampen offenbar mutwillig beschädigten, hat die Polizei in Dieburg nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung sowie der Störung der Totenruhe eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe, unter der Rufnummer 06071/9656-0, zu melden.

