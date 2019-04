Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Langstadt: Polizei stoppt 41-jährigen Autofahrer

Babenhausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (04.014.) gelang es einer Streife der Polizeistation Dieburg nach kurzer Verfolgungsfahrt einen 41-jährigen Autofahrer aus Babenhausen anzuhalten. Wegen Fahrauffälligkeiten geriet der Mann in den Fokus der Beamten. Bei der anschließenden Kontrolle in der Mathildenstraße konnte der 41-Jährige festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Eine durchgeführte Blutentnahme wird im weiteren Verlauf Aufschluss darüber geben, ob der Fahrer unter Drogeneinfluss stand.

Gegen den Mann aus Babenhausen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell