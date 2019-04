Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Mit Leiter auf Balkon

Zeugen nach Einbruch gesucht

Heppenheim (ots)

Nicht Gutes führten bislang unbekannte Täter am Mittwochabend (3.4.) im Ruländerweg im Schilde. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr stiegen die Kriminellen mit Hilfe einer Leiter auf den Balkon des Einfamilienhauses und verschafften sich dort über die Balkontür gewaltsam Zugang zu den Räumen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter die Zimmer. Im Anschluss traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie keine Beute, verursachten jedoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) nimmt unter der Rufnummer 06252/706-0 alle sachdienlichen Hinweise entgegen. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

