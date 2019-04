Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Polizei kontrolliert auf dem "Rondell"/Trauriger Spitzenreiter mit 107 "Sachen"-Motorrad in "Bienenhauskurve" sichergestellt

Höchst (ots)

Am Montag (01.04.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei, die Geschwindigkeit auf dem Höchster Rondell.

Einen Streckenabschnitt bei Frau Nauses, auf dem maximal 70 Stundenkilometer zulässig sind, durchfuhr ein Autofahrer hierbei mit 107 "Sachen" und muss nun mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Er war damit an diesem Tag unrühmlicher Spitzenreiter.

Insgesamt waren in der Zeit zwischen 14.00 und 18.00 Uhr 85 Fahrzeugführer zu schnell auf der Strecke unterwegs. 12 von ihnen drohen nun ebenfalls Bußgelder und Punkte, sie waren mindestens 21 km/h zu schnell. 72 Fahrer erwartet ein Verwarnungsgeld von bis zu 30 Euro, weil sie das Tempo um bis zu 20 km/h überschritten.

In der "sogenannten" Bienenhauskurve stoppten die Ordnungshüter zudem einen 32-jährigen Motorradfahrer aus dem Odenwaldkreis. Das Entfernen des dB-Killers an seiner Maschine führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Motorrad wurde an Ort und Stelle von der Polizei sichergestellt und wird einem technischen Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt. Auf den 32-Jährigen kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro sowie die Kosten für das Abschleppen und das Gutachten zu.

