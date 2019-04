Polizeipräsidium Südhessen

Gorxheimertal: Zeugenaufruf der Polizei nach Unfallflucht

Grasellenbach / Gorxheimertal (ots)

Die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach suchen nach zwei Verkehrsunfallfluchten in den letzten Tagen Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können.

Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Trommstraße in Unter-Scharbach hat ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen grauen VW Golf an der hinteren Beifahrertür massiv beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000,- Euro geschätzt. Die Tatzeit war zwischen Montagmorgen (01.04.2019) und Dienstagmittag (02.04.2019).

Im Zeitraum zwischen dem 16. März und dem 02. April 2019 wurde ein blauer Ford Mondeo auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Federheckstraße in Unter-Flockenbach ebenfalls an der Beifahrertür, sowie der rechten vorderen Stoßstange beschädigt. Auch dieser Unfall dürfte nach bisherigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken passiert sein. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf circa 2.000,- Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.

Wer die Unfälle beobachtet hat oder Hinweise auf den Unfallverursachern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Telefon-Nr. 06207/94050 in Verbindung zu setzen.

