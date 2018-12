FW-WRN: TH_1 - LZ1 - auslaufende Betriebsstoffe, Ölspur

1 weiterer Medieninhalt

Werne (ots) - Der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Montag um 10:09 Uhr per digitalen Meldeempfänger zur Straße Heckhof in Werne alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete "TH_1 - ausgelaufene Betriebsstoffe, Heckhof, Ecke Konrad-Adenauerplatz". Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten jedoch dort keine "Betriebsstoffe" ausfindig machen. Die weitere Erkundung ergab dann eine Dieselspur startend in der Burgstraße über den Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Platz, Bahnhofstrasse, Ottostraße. Durch die feuchte Straße und die geringen Tropfmengen war der damit verbundene "bunte Schimmer" gut zu erkennen. Verteilt über die Burgstraße, Konrad-Adenauer-Platz, Bahnhofstraße, Ottostraße wurden die Verkehrsflächen bzw. Kreuzungsbereiche durch die Großfahrzeuge und Warnschilder gesperrt und ausgiebig gesäubert. Die ausgelaufenen Medien wurden mit Bindemittel abgestreut und verunreinigt wieder aufgenommen. Im Einsatz waren neben der Polizei (die keinen Verursacher ermitteln konnten) neun freiwillige Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit zwei Fahrzeugen (Rüstwagen und Gerätewagen-Logistik). Nachdem die Verkehrsflächen nach den Einsatzmaßnamen gesäubert waren, wurde diese durch die Polizei wieder freigegeben.

