FW-WRN: TH_1 - LZ1 - auslaufende Medien nach VU

1 weiterer Medieninhalt

Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei und die Feuerwehr abgesichert. Bild-Infos Download

Werne (ots) - Der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Abend des Donnerstag um 22:03 Uhr erneut alarmiert. Die Einsatzmeldung im digitalem Meldeempfänger lautete: "TH_1 - auslaufende Medien nach VU" an der Kamener Straße auf Höhe der Einmündung zum Südring. Ein PKW der Marke VW hatte zwei Verkehrsinseln inklusive Beschilderung überfahren und sich dabei die Ölwanne aufgerissen und die Verkehrsfläche mit Motoröl verschmutzt. Glücklicherweise wurden die zwei PKW Insassen bei dem Unfall nicht verletzt. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte sperrten die rechte Fahrspur in Richtung Werne, damit die übrigen Verkehrsteilnehmer das ausgelaufene Motorenöl nicht auf der Verkehrsfläche stadteinwärts weiter verteilen. Die Fahrbahn wurde mit den Großfahrzeugen, sowie Verkehrsleitkegeln und Warnlampen für die Aufräumarbeiten einseitig für circa 40 Minuten gesperrt. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet und im Anschluss dass verschmutzte Bindemittel wieder aufgenommen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen. Einsatzende konnte gegen 22:50 Uhr gemeldet werden. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt, war ein Abschleppunternehmen sowie die Polizei aus Werne.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Brandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell