Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Anhänger im Bereich Wittlich - Plein auf mysteriöse Weise abhandengekommen!

Wittlich, Fintenweg (ots)

Am 21.08.2019, zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW samt Anhänger offener Kasten (750kg) entlang der Straßen: Bergweilerweg - Rommelsbach - Himmeroder-Straße, Pleiner Weg über die Kreisstraße 21 nach Plein. Während der Fahrt, so jedenfalls Stand der momentanen Ermittlungen, könnte sich der Anhänger selbstständig abgekuppelt haben und auf dieser Strecke zurückgeblieben sein, eventuell als Verkehrshindernis. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass ein Nachfolgender den Anhänger erkannte und diesen aus dem Gefahrenbereich verbrachte, da die Absuche der Strecke bislang ergebnislos blieb. Wer also Angaben zum Verbleib des Anhängers mit WIL- Kennzeichen machen kann, sollte sich zügig mit der Polizei in Wittlich in Verbindung setzen.

