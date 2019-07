Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte zerkratzen acht PKWs in der Kürenzer Straße und verursachen hohen Sachschaden.

Trier (ots)

Im Laufe des Samstagmorgens, 20.07.2019, im Zeitraum 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr, kam es in der Kürenzer Straße zu einer Sachbeschädigung an mindestens acht PKWs. Durch bisher unbekannte Täter wurden die an der Kürenzer Straße geparkten PKWS vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15000 Euro geschätzt. Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

