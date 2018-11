POL-OG: Willstätt - In Schule eingestiegen

Willstätt (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in der Hornisgrindestraße eingestiegen. Am Neubau der Gebäuderückseite wurde zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr ein Bürofenster eingeschlagen und dieses anschließend für den Einstieg benutzt. Sämtliche Schränke und Schubladen des Arbeitszimmers wurden durchwühlt. Mit einem auf dem Schreibtisch vorgefundenen Flachbildmonitor sowie dem wenig ergiebigen Inhalt einer Kasse gelang dem Langfinger unerkannt die Flucht. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf einige Hundert Euro belaufen. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell