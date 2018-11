POL-OG: Rastatt - Ungleiche Unfallgegner

Rastatt (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls heute Morgen in der Karlsruher Straße. Der 59-jährige Fahrer eines Lastwagens bemerkte wahrscheinlich zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw wegen einer roten Ampel zum Stillstand kam. In der Folge fuhr der Lkw dem Auto auf. Verletzt wurde niemand.

/sp

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell