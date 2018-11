POL-OG: Offenburg - Rollerfahrer leicht verletzt

Offenburg (ots) - Beim Queren des Südrings ist am Mittwochmorgen eine Alfa-Lenkerin mit einem Roller zusammengestoßen. Der 20 Jahre alte Zweiradfahrer hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Während die 30-jährige Autofahrerin gegen 9.40 Uhr über den Südring in den Gladiolenweg einfahren wollte, übersah sie den in Richtung Schutterwald herannahenden 20-Jährigen. Der junge Mann begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen dürfte ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstanden sein.

