POL-OG: Baden-Baden - Audi entwendet

Baden-Baden (ots) - Die Fahrerin eines Audi musste am Mittwochnachmittag bei der Rückkehr zu ihrem eigentlich in der Hahnhofstraße abgestellten Wagen feststellen, dass dieser nichtmehr auffindbar war. Die Dame hatte diesen im Zeitraum zwischen 12.50 Uhr und 17 Uhr gegenüber des dortigen Pflegeheims abgestellt, als dieser durch Unbekannte entwendet wurde. Im Wagen befanden sich außerdem einige persönliche Gegenstände der Frau. Personen, die Hinweise zum Verschwinden des silberfarbigen Audi A8 mit RA-Zulassung geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 07221 680-0, mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

