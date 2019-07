Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 11. Juli 2019, 22:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Seestraße in Delmenhorst entstanden.

Eine 42-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Opel die Annenheider Straße in Richtung Annenheider Allee. Bei der Durchfahrt des Kreisels verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte ihr Opel mit zwei ausgestellten Fahrzeugen und dem Zaun eines Autohandels.

Der Opel war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf 4.000 Euro beziffert. Dem Autohaus ist ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro entstanden.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell