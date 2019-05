POL-D: Stadtmitte - Pkw erfasst Fußgänger beim Abbiegen - 74-Jähriger in Klinik gestorben

Polizei Düsseldorf

Mittwoch, 15. Mai 2019,12.10 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall gestern Mittag in Stadtmitte ist das 74 Jahre alte Unfallopfer in der Nacht gestorben. Der Senior war vom Pkw eines gleichaltrigen Mannes erfasst worden, der den Fußgänger nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Abbiegen übersehen hatte.

Nach den bisherigen Ermittlungen war gegen 12.10 Uhr ein 74-Jähriger aus Ratingen mit seinem BMW auf der Steinstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Kreuzung Oststraße wollte er nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er wahrscheinlich einen ebenfalls 74 Jahre alten Fußgänger aus Düsseldorf, der an der dortigen Furt die Straße queren wollte. Der Mann wurde von dem Pkw erfasst und dann zu Boden geschleudert. Nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt vor Ort wurde er mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Hier starb er schließlich in der Nacht zu heute. Das Unfallaufnahme-Team der Polizei sicherte die Unfallspuren. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

