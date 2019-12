Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann belästigt Jugendliche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag (05.12.2019) am Schwabenplatz eine 14 Jahre alte Jugendliche sexuell belästigt. Das Mädchen saß mit ihrer 16 Jahre alten Freundin gegen 13.50 Uhr auf der Treppe vor einem Einkaufszentrum, als sich ein unbekannter Mann näherte, sich neben die Beiden hinsetzte und diese in ein Gespräch verwickelte. Während des Gesprächs führte der Mann plötzlich seine Hand unter den Mantel der 14-Jährigen und streichelte über ihre Oberschenkel. Diese schlug die Hand des Mannes weg und flüchtete mit ihrer Freundin. Der Mann entkam in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als etwa 50 bis 55 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte graue Haare, viele Falten und mehrere Leberflecke im Gesicht. Er trug Jeans und eine dunkle Weste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

