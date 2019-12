Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzungen bei Kundgebung anlässlich einer Arbeitsgerichtsverhandlung

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einer Kundgebung anlässlich einer Gerichtsverhandlung vor dem Landesarbeitsgericht in der Börsenstraße ist es am Donnerstag (05.12.2019) zu Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstrationsteilnehmern gekommen. An den beiden angemeldeten Kundgebungen zum Thema "Solidarität mit betroffenen Arbeitern" und "Keine Hetze im Betrieb" an der Börsenstraße und auf dem Gustav-Heinemann-Platz nahmen insgesamt mehrere Dutzend Personen teil. Bei Eintreffen einiger Prozessbeteiligter blockierten etliche mutmaßlich dem politisch linken Spektrum zuzuordnende Personen den Eingang des Gerichtsgebäudes. Dabei kam es offenbar zu Eierwürfen gegen die Prozessbeteiligten. Nach Verhandlungen mit den Veranstaltern rückte die Personengruppe vom Gebäude ab, sodass die Beteiligten unter dem Schutz von Polizeibeamten Richtung Eingang vorrücken konnten. Dabei entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der mehrere Demonstranten offenbar mit Fahnenstangen auf die Einsatzkräfte einschlugen, die sich mit Schlagstöcken und Pfefferspray zur Wehr setzten. Währenddessen konnten die Beteiligten das Gerichtsgebäude betreten, daraufhin beruhigten sich die Gemüter schnell. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell