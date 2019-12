Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Wohnungsbrand - 62-jährige Bewohnerin gestorben

Stuttgart-West (ots)

Die 62 Jahre alte Frau, die bei einem Wohnungsbrand an der Forststraße am Sonntagnachmittag (01.12.2019) schwer verletzt worden ist, ist ihren schweren Verletzungen erlegen (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 01.12.2019). Die Frau erlitt bei dem Brand lebensgefährliche Verletzungen und verstarb am Mittwoch (04.12.2019) in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

