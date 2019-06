Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin landet im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Zweimal musste die Polizei am Sonntagmorgen in die Straße Am Hauptbahnhof ausrücken. Um 04:30 Uhr und um 07:50 Uhr war es jedes Mal eine 30-jährige Hagenerin, die in einer Bar als Randaliererin auffiel. Da die Frau fortwährend andere Gäste belästigte, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam. Dabei sperrte sie sich und trat nach den Einsatzkräften. Auch im Polizeigewahrsam trat sie die Polizisten. Eine Richterin bestätigte die Freiheitsentziehung. Die Polizeibeamten verletzten sich nicht bei dem Einsatz. Die 30-Jährige erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

