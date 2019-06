Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit zwei Verletzten in Altenhagen

Hagen (ots)

Am Sonntag, den 02.06.2019, kam es um 21:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Altenhagen, bei dem sich zwei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 53-jährige Fahrerin eines Honda Civic an der Kreuzung Berghofstraße/ Kinkelstraße die Vorfahrt eines 25-jährigen Kia-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht, den 25-Jährigen brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Wagen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 10.000 Euro.

