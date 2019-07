Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtragsmeldungen zu "POL-HI: Unfälle auf der A7"

Hildesheim (ots)

Bei dem schweren Verkehrsunfall, der sich am 23.07.2019 gegen 07:20 Uhr auf der BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Drispenstedt und der Anschlussstelle Hildesheim in südlicher Fahrtrichtung ereignete, wurde der 36-jährige Fahrer des Sattelzuges lebensgefährlich verletzt und in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert. Der 36-jährige Fahrer aus Weißrussland verstarb später an seinen schweren Verletzungen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Durch den zweiten Verkehrsunfall, der sich gegen 11:00 Uhr im Rückstau zu dem ersten Verkehrsunfall ereignete, musste die Südfahrbahn bis etwa 18:00 Uhr für Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Laatzen umgeleitet. Durch diesen Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro.

