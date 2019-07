Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) Am 23.07.2019 kam es in der Zeit zwischen 09:10 Uhr - 13:15 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes in der Bodenburger Straße 60 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug beschädigte bei einem Parkmanöver einen ordnungsgemäß, in einer Parkbucht, geparkten Ford Fiesta. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt tatrelevante Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

