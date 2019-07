Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfälle auf der A7

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Tag, 23.07.2019, ereigneten sich auf der Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel zwei schwere Verkehrsunfälle. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Ein 36-jähriger Fahrer eines Lkw war auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Drispenstedt und der Anschlussstelle Hildesheim in südlicher Fahrtrichtung aufgrund eines Reifenschadens mit seinem Lkw liegengeblieben. Die Sattelzugmaschine stand auf dem Standstreifen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den Funkstreifenwagen auf dem Hauptfahrstreifen seitlich ab und sicherten die Gefahrenstelle zusätzlich mit Warnbaken.

Gegen 07:20 Uhr kam es dann zu dem ersten schweren Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte vermutlich aus Unachtsamkeit die Sperrung des Hauptfahrstreifens zu spät, prallte mit hoher Geschwindigkeit erst gegen die Warnbaken und anschließend gegen den Streifenwagen. Der Funkstreifenwagen dreht sich leicht und kollidiert mit dem linken Heck des liegengebliebenen Lkw. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Fahrer des Lkw auf der Fahrbahn auf und wurde zwischen dem Funkstreifenwagen und dem Lkw eingeklemmt. Die beiden 22- und 35- jährigen Polizeibeamten des Einsatz- und Streifendienstes der BAB konnten sich mit einem Sprung hinter die Leitplanke in Sicherheit bringen. Der 36-jährige Fahrer des Lkw musste befreit werden und wurde danach umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 50-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Neben mehreren Streifenwagen waren Kameraden der Feuerwehr, Mitarbeiter der Autobahnmeister und Rettungskräfte am Unfallort. Zudem wurden eine Polizeidrohne und eine spezielle Kamera zur Rekonstruktion und Dokumentation eingesetzt.

Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt und es bildet sich ein Rückstau. Kurz vor 11:00 Uhr ereignete sich am Stauende, kurz vor der AS Drispenstedt, ein weiterer schwerer Unfall. Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer aus Baden- Württemberg fuhr aus Unachtsamkeit auf einen Lkw, der am Stauende Schrittgeschwindigkeit fuhr, auf. Dabei wurde das Führerhaus abgerissen und der Fahrer schwer verletzt. Der 52-jährige Fahrer des vorausfahrenden Lkw wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Die A7 ist in Fahrtrichtung Süden weiter gesperrt.

