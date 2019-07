Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Hildesheimer Str. 52 - Kundenparkplatz(fm) Am Dienstag, 23.07.2019, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:55 Uhr, parkte ein Sarstedter Bürger seinen grauen Mercedes 200C auf dem Einkaufsmarkt an der Hildesheimer Str., Höhe Nr. 52 in Sarstedt. Als er vom Einkaufen zurückkam, stellte er einen Unfallschaden an seinem Pkw fest. Augenscheinlich hat ein anderes Kraftfahrzeug den hinteren linken Kotflügel und die hintere Tür des Mercedes beschädigt und ist dann geflüchtet. Der Schaden wird von der Polizei auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter 05066-9850.

