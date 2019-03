Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Erneute Warnung vor Giftködern

Alsdorf (ots)

Nach dem bereits Mitte Februar in Alsdorf ausgelegte Giftköder für Hunde festgestellt wurden, sind auch in den vergangenen Tagen wieder Köder im Bereich "Neuer Weg/Auf der Burg" aufgefunden worden. Offensichtlich werden auch weiterhin Gifte zur Schädlingsbekämpfung in für Hunde interessante Lebensmittel eingebracht und ausgelegt. Hundehalter sollen ihre Tiere nicht aus den Augen lassen und nur angeleint ausführen. Hunde sollten vom Boden nichts aufnehmen.

Auffälligkeiten und Hinweise zu verdächtigen Personen werden an die zuständige Polizei in Betzdorf, Tel.: 02741/926-0, oder das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde erbeten.

