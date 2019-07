Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Brand eines Erdbeerfeldes

Am Montag, 01. Juli 2019, geriet gegen 12.49 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Erdbeerfeld an der Bahnhofstraße in Brand. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa 60 m² aus und konnte letztendlich durch die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt, die mit sieben Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden.

Lohne - Brand eines Stoppelfeldes

Am Montag, 01. Juli 2019, geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 18.07 Uhr ein Stoppelfeld an der Zerhusener Straße in Brand. Die Feuerwehren Brockdorf, Lohne und Südlohne rückten mit 12 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften aus und konnten den zwischenzeitlich großflächigen Brand löschen.

Lohne - Sachbeschädigung eines Schaufensters

Zwischen Freitag, 28. Juni 2019, 19.00 Uhr und Samstag, 29. Juni 2019, 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Glasfront eines Friseurgeschäftes an der Brinkstraße. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Illegale Müllentsorgung, Verantwortlicher ermittelt

Am Montag, 01. Juli 2019, wurde der Polizei um 20.19 Uhr durch eine Zeugin die unerlaubte Entsorgung von Sperrmüll an der Falkenrotter Straße gemeldet. Anhand der Hinweise der Zeugin konnten die Polizeibeamten einen 47-jährigen Mann aus Vechta ermitteln, der für die Entsorgung verantwortlich war. Dieser entfernte nach Aufforderung noch am selben Abend den Müll. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Montag, 01. Juli 2019, kam es um 18.30 Uhr auf dem Hinnenkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Belm befuhr den Hinnenkamp in Richtung Vörden und musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Gladbeck zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Hierdurch wurde der Gladbecker schwer und der Mann aus Belm leicht verletzt. Sie wurden beide zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Montag, 01. Juli 2019, kam es um 17.45 Uhr an der Kreuzung der Lindenstraße und des Adenauerrings zu einem Verkehrsunfall. Ein siebenjähriger Radfahrer fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn, sodass ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Kind wurde hierdurch leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Montag, 01. Juli 2019, kam es um 07.40 Uhr am Kreisverkehr an der Falkenrotter Straße und der Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Bus stieß mit einer 10-jährigen Radfahrerin zusammen. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Busfahrerin kümmerte sich umgehend um das Kind. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) zu melden.

