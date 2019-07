Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Zwischen Samstag, 29. Juni 2019, 20.00 Uhr und Sonntag, 30. Juni 2019, 13.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen VEC-KT 125 einer Mercedes A-Klasse, die in der Holthausstraße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Büro

Zwischen Freitag, 28. Juni 2019, 17.00 Uhr und Montag, 1. Juli 2019, 07.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Büro an der Bersenbrücker Straße ein. Er durchsuchte das Innere nach Wertgegenständen und konnte letztendlich Elektrogeräte erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch Am Montag, 01. Juli 2019, brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 00.05 und 05.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Schwedenstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, ohne nach bisherigen Erkenntnissen etwas zu stehlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag, 30. Juni 2019, 22.00 Uhr und Montag, 01. Jul. 2019, 05.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Junkerstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendete letztendlich Bargeld und Dokumente. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag, 30. Juni 2019, 22.00 Uhr und Montag, 01. Jul. 2019, 04.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Graf-von-Galen-Straße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendete letztendlich Bargeld und Unterhaltungselektronik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Drei Transporter aufgebrochen

Zwischen Freitag, 28. Juni 2019, 15.45 Uhr und Montag, 1. Juli 2019, 08.15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter drei Transporter auf, die im Gewerbering geparkt waren. Aus dem Inneren entwendete er dann diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 29. Juni 2019, kam es zwischen 17.35 und 17.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Zur Lieth zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Mercedes C-Klasse, die dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 3000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

