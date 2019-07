Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

Zwischen Samstag, 29. Juni 2019, 23.00 Uhr, und Sonntag, 30. Juni 2019, 07.15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Wohnhaus im Asternweg. Er durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen und erlangte letztendlich Unterhaltungselektronik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Transporter aufgebrochen

Zwischen Samstag, 29. Juni 2019, 20.00 Uhr und Sonntag, 30. Juni 2019, 09.15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Transporter auf, der in der Essener Straße stand. Aus diesem entwendete er diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 1. Juli 2019, wurde um 01.15 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Brinkstraße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren angelegt.

Visbek - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag, 30. Juni 2019, kam es um 15.50 Uhr auf der Straße Hegstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta befuhr die L873 in Richtung der B69 in kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Die Polizeibeamten stellten vor Ort einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille fest, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 29. Juni 2019, 18.00 Uhr und Sonntag, 30. Juni 2019, 17.45 Uhr kam es in der Hagener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen schwarzen Seat Leon, der dort geparkt war, und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Von Samstag, 29. Juni 2019, 23.00 Uhr bis Sonntag, 30. Juni 2019, 05.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftfahrzeug gegen einen geparkten schwarzen Pkw der Marke "KIA, Sportage", welcher auf einem Parkplatz in der Brüder-Grimm-Straße in Vechta parkte. Der Schaden befindet sich am Kotflügel hinten rechts und beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

