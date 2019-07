Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Essen - Transporter aufgebrochen

Am Sonntag, 30. Juni 2019, brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 01.30 und 08.30 Uhr einen Transporter auf, der in der Kolpingstraße geparkt war. Anschließend entwendete er aus dem Inneren diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Cloppenburg - Brand einer Hecke

Am Sonntag, 30. Juni 2019, geriet um 11.39 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke eines Mehrfamilienhauses in der Norderneystraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Sie konnten das Feuer zügig löschen und verhindern, dass Gebäudeschaden entstand.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 30. Juni 2019, kam es zwischen 01.00 und 07.00 Uhr in der Höltinghauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

