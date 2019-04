POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch mit Hilfe eines Gullideckel

Polizeipräsidium Karlsruhe

Mit Hilfe eines Gullideckel verschafften sich bislang Unbekannte am Mittwoch kurz vor 02:00 Uhr Zutritt in ein Ladengeschäft in der Huchenfelder Hauptstraße. Dabei erbeuteten die Diebe Tablets und Notebooks im Gesamtwert von 3500 Euro.

Wie die im Anschluss durchgeführten Ermittlungen ergaben, schlagen die Eindringlinge mit Hilfe des Gulldeckel die Schaufensterscheibe ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Durch den ausgelösten Alarm wurde der Inhaber in seiner im gleichen Anwesen befindlichen Wohnung geweckt. Bei der Nachschau waren die Täter bereits mit ihrer Beute zu Fuß flüchtig. Durch einen Anwohner konnten zwei dunkle gekleidete Personen gesehen werden, die in Richtung Friedhof zu Fuß flüchtig gingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen verlief bislang erfolglos.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, welche Angaben zu dem Einbruch machen können. Sie werden gebeten sich unter 07231/1863311 zu melden.

