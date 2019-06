Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 29.06.19, gg. 12.10 Uhr, befährt ein Lkw, 7,5 Tonner, die Brinkstraße in Lohne in Fahrtrichtung Innenstadt und beschädigt den Außenspiegel eines parkenden weißen Pkw, Dacia Sandero. Der Lkw Fahrer entfernt sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne, Tel: 04442-93160, in Verbindung zu setzen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 29.06.2019, gegen 22:15 Uhr, kontrollierte die Polizei den Pkw eines 46-jährigen Bakumers in Lohne am Römanns Kamp. Es konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Unglücklich ist das Ganze auch für den Halter des Pkw - der saß auf dem Beifahrersitz und muss sich nun ebenfalls strafrechtlich verantworten, da er dem alkoholisierten Fahrzeugführer die Fahrt gestattet hat.

Lohne - Brand eines Mülleimers

Am Samstag, 29.06.2019, gegen 22:50 Uhr, stellte ein Lohner Bürger einen brennenden, städtischen Mülleimer fest. Dieser brannte in der Marktstraße im Durchgang zum ZOB. Das Feuer konnte mit etwas Wasser selbstständig durch einen Anwohner gelöscht werden. Zeugen, die etwas zur Brandursache sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lohne, 04442 / 93160, zu melden.

Bakum/Carum - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 30.06.19, um 01.47 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Löninger mit seinem Pkw in Bakum/Carum, die Lüscher Str. und kam ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alcotest ergab eine AAK von 2,31 Promille. Der Führerschein des Löningers wurde beschlagnahmt

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am 29.06.2019, gegen 20.30 Uhr, befährt ein schwarzer PKW BMW ( vermutl. M3) die B 214 von Holdorf kommend in Rtg. Steinfeld. Er überholt eine Fahrzeugschlange rasant und schert eng ein. Dabei erschreckt sich der zuletzt überholte Pkw-Fahrer (Fahranfänger 20 Jahre ) derart, dass er sein Steuer verreißt und in den gegenüberliegenden Straßengraben zur Endlage kommt. Der Pkw erleidet einen altersbedingten Totalschaden. Der BMW Fahrer entfernt sich unerlaubt. Zeugen, die einen Hinweis auf diesen BMW Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei Damme, 05491-9500.

Holdorf - Verkehrsunfall in der Industriestraße Kreisel Schemder Straße

Der zur Zeit unbekannte Fahrzeugführer befuhr am 30.06.19, gg. 03.05 Uhr, mit seinem PKW, Ford Focus die Schmeder Straße aus Rtg. Steinfeld in Rtg. Holdorf. In Höhe des Kreisels Industriestraße prallte er mit seinem PKW gegen ein Hinweisschild. Er wurde im Fzg eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Holdorf aus dem PKW geborgen werden. Er wurde anschließend durch den MHD ins Krankenhaus nach Quakenbrück verbracht. Unfallursache und Personalien des Fahrers konnten noch nicht ermittelt werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Damme, 05491-9500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell