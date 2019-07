Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigungen an Kindergarten

Zwischen Freitag, 28. Juni 2019, 18.00 Uhr und Montag, 01. Juli 2019, 10.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Türen und eine Jalousie eines Kindergartens an der Schwaneburger Wieke. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Sedelsberg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 01. Juli 2019, kam es um 11.50 Uhr an der Kreuzung der Koloniestraße zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Bösel missachtete die Vorfahrt einer 71-jährigen Pedelec-Fahrerin aus dem Saterland. Hierdurch stürzte diese und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Strücklingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 01. Juli 2019, kam es um 13.45 Uhr auf der Wittensander Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel beabsichtigte von der B72 nach links auf die Wittensander Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Westerstede und ihren 32-jährigen Beifahrer. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Insassen leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10500 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell