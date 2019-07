Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Betrunken mit Pkw gegen Haus gefahren

Am Montag, 01. Juli 2019, kam es um 23.20 Uhr in der August-Meyer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen wollte nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen und prallte dabei gegen die Mauer eines Wohnhauses. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,71 Promille hatte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

