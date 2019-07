Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim Einbruch in eine Schule -Täter gefasst-

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht von Sonntag, 21.07.2019, auf Montag, den 22.07.2019, kam es in der Grundschule Nord, Justus- Jonas- Straße, in Hildesheim, zu einem Einbruch. Der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 02:00 Uhr meldete sich ein 47-jähriger Hinweisgeber über den Polizeinotruf und gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass er Geräusche und Taschenlampenlicht in dem Gebäude der Grundschule festgestellt hat.

Nur wenige Minuten später trafen die ersten Polizeibeamten an der Schule ein und konnten eine Person in der Schule erkennen. Daraufhin wurde die Schule umstellt und weitere Kräfte angefordert. Bei der Umstellung sahen die Polizeibeamten ein aufgebrochenes Kellerfenster, durch das der Täter vermutlich eingestiegen war. Anschließend wurde die Schule durchsucht. Im Kellerbereich stellten die Beamten hinter mehreren Brettern ein ca. 50 cm hohes Kellergewölbe fest. In dem Teil des Kellers hielt sich eine männliche Person auf, der sich widerstandslos festnehmen ließ.

In der Vernehmung gestand der 33-jährige Hildesheimer den Einbruch in die Grundschule. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-jährige Beschuldigte nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wieder entlassen.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats prüfen, ob der Beschuldigte mit weiteren Taten in Verbindung stehen könnte.

