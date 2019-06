Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) In der Zeit vom 03.06.19 bis 10.06.19 versuchten unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Straße Am Sonnenkamp einzudringen. Sie scheiterten jedoch an der Haustür. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

