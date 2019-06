Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus PKW - Cabriodach aufgeschlitzt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (TK) Ein 30-jähriger Nordstemmer stellte seinen PKW BMW am Sonntag, 09.06.19, gegen 23.10 Uhr, auf dem Parkplatz am Bahnhof ab. Als er am Montag, 10.06.19, gegen 09.30 Uhr, zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass das Dach seines Cabrios von unbekannten Tätern aufgeschnitten worden war. Aus dem PKW-Innenraum wurden dann das Lenkrad und das Radio entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

