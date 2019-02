Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrtsunfall sorgt für Stau

Kaiserslautern (ots)

Ein Vorfahrtsunfall in der Jakob-Pfeiffer-Straße hat am Mittwochmorgen zum Stau im Bereich der Autobahnanschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof geführt.

Ein Lkw-Fahrer fuhr gegen 7 Uhr von der Autobahn ab. An der Einmündung zur Jakob-Pfeiffer-Straße wollte der 53-Jährige mit seinem Lastwagen in Fahrtrichtung US-Airbase abbiegen. Der Mann übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer. Die Fahrzeuge kollidierten. Hierbei wurde der Pkw beschädigt. Eine Achse des Wagens brach. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Das Auto des 30-Jährigen wurde abgeschleppt. Am Lastwagen entstand nur geringer Schaden. Verletzt wurde niemand. Wegen des Unfalls kam es während des morgendlichen Berufsverkehrs zum Stau. Nach etwa einer Stunde löste sich der Stau auf. |erf

